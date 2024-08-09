كشف ملابسات فيديو متداول لطلاب يلهون داخل مسجد بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم تم تصويره عام 2022 إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة"، كما تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 4 طلاب مقيمين بمحافظة الدقهلية، وأقروا بإرتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.