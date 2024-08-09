إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 07:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتى القاهرة، القليوبية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.