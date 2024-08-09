هدير أبوزيد عبر قناة «إكسترا نيوز»: الترويج للسياحة من أهم أهداف مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:37 مساءً - قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين، في نسخته الثانية، يشهد العديد من الفعاليات، وسط إشادة واسعة من الجمهور والنقاد الموجدين في العلمين الجديدة، بتنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمهرجان، لافتة إلى أن المدينة شهدت هذا العام زوارا من جميع الجنسيات.

جميع الفنادق والقرى السياحية كاملة العدد خلال فعاليات المهرجان

وأشارت عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثنى خلال مؤتمره أمس في العلمين الجديدة، على عدد الجنسيات الكبير الزائرة بالمدينة، مؤكدا أن هذا يعكس الرؤية المستقبلية للسياحة، وأن جميع الفنادق والقرى السياحية كاملة العدد خلال فعاليات المهرجان، وأن هذا الترويج السياحي كان من أهم أهداف مهرجان العلمين الجديدة.

وأوضحت هدير أبوزيد، أن المهرجان شهد تنوعا كبيرا في الحفلات، بداية من حفل الكينج محمد منير في الافتتاح، وصولا إلى حفل اليوم للنجم عمرو دياب على مسرح «يو آرينا»، الذي يلقى اهتماما جماهيريا كبيرا، لافتة أيضا إلى عودة النجم كريم عبدالعزيز للمسرح من خلال مسرحية «السندباد»، الذي بدأ عرضها أمس الخميس، وسط تفاعل جماهيري كبير؛ إذ يمتد عرضها على مدار 3 أيام.