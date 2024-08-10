نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 10 أغسطس 2024: أجواء شديدة الحرارة ورطبة مع فرص أمطار رعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم السبت 10 أغسطس 2024 أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية.

سيكون الطقس على النحو التالي:

القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد: شديدة الحرارة ورطبة.

شديدة الحرارة ورطبة. السواحل الشمالية: حارة ورطبة.

حارة ورطبة. جنوب سيناء وجنوب الصعيد: شديد الحرارة ورطب.

الطقس ليلًا

خلال الليل، سيكون الطقس معتدلًا ورطبًا على شمال البلاد، بينما سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعظم المناطق الأخرى. ستسود الرياح معتدلة في أغلب المناطق.

تفاصيل الطقس اليوم

ارتفاع نسبة الرطوبة: من المتوقع أن تزيد نسبة الرطوبة، مما سيؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات عن المتوقع.

من المتوقع أن تزيد نسبة الرطوبة، مما سيؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات عن المتوقع. الضباب: تشير خرائط الطقس إلى احتمالية تكون ضباب خفيف في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

الأمطار: هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول في مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد، وقد تصاحب هذه الأمطار رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36°C 27°C 6 أكتوبر 37°C 26°C بنها 36°C 27°C دمنهور 35°C 27°C وادي النطرون 35°C 26°C كفر الشيخ 34°C 25°C المنصورة 35°C 26°C الزقازيق 36°C 27°C شبين الكوم 35°C 26°C طنطا 34°C 25°C دمياط 33°C 26°C بورسعيد 33°C 27°C الإسماعيلية 37°C 25°C السويس 36°C 26°C العريش 34°C 24°C رفح 33°C 23°C رأس سدر 38°C 26°C نخل 38°C 20°C كاترين 33°C 17°C الطور 39°C 26°C طابا 38°C 26°C شرم الشيخ 41°C 30°C الإسكندرية 33°C 24°C العلمين 32°C 24°C مطروح 32°C 25°C السلوم 33°C 24°C سيوة 39°C 24°C رأس غارب 40°C 29°C الغردقة 41°C 30°C سفاجا 41°C 30°C مرسى علم 42°C 31°C شلاتين 41°C 32°C حلايب 36°C 30°C أبو رماد 39°C 30°C رأس حدربة 38°C 29°C الفيوم 40°C 26°C بني سويف 40°C 25°C المنيا 41°C 25°C أسيوط 42°C 26°C سوهاج 44°C 27°C قنا 45°C 29°C الأقصر 45°C 29°C أسوان 46°C 30°C الوادي الجديد 45°C 28°C أبو سمبل 43°C 31°C

التحذيرات والاحتياطات

نظرًا للأجواء شديدة الحرارة والرطوبة، يُنصح بتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات وفيرة من الماء للبقاء رطبًا.

كما يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي قد يتكون عليها ضباب.