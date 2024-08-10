جامعة القاهرة أعدت معاملها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - د. محمد سامى عبد الصادق : الجامعة وضعت خطة لتنظيم عمليات تسجيل الطلاب لرغباتهم وتقديم كافة التيسيرات وتوفير الخدمات المطلوبة واستراحات للطلاب وأولياء الأمور.

د. أحمد رجب :تجهيز المعامل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي مزودة بالإنترنت وطابعات وتواجد موظفين متخصصين وفنيين لحل المشكلات التي قد تواجه الطلاب في عمليات التسجيل.

أعلنت جامعة القاهرة استكمال استعدادات معاملها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا حيث تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة، أن معامل الكليات معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أحدث أجهزة حاسب آلي مزودة بالإنترنت وطابعات لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل التنسيق موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل( 12 أغسطس) وحتى يوم الجمعة ( 16 أغسطس) وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024.