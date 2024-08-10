بشاير الموسم الأوروبي تنطلق.. ديربي مانشستر بالدرع الخيرية ولايبزيج أمام سان جيرمان في مباريات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 10 - 8 - 2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد فى نهائي كأس الدرع الخيرية، فضلا عن مواجهة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان وديا استعدادا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات باريس 2024 والقنوات الناقلة

البرازيل X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والقناة الناقلة

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

ساوثهامتون X خيتافي – الساعة 4 عصرا

ماينز 05 X مونبلييه – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X فيورنتينا – الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم X إسبانيول – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X ريال بيتيس – الساعة 4:30 عصرا

لانس X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء

وست هام يونايتد X سيلتا فيجو – الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون X رايو فاليكانو – الساعة 5 مساء

برايتون X فياريال – الساعة 5 مساء

هوفنهايم X فولهام – الساعة 6 مساء

رين X فيردر بريمن – الساعة 6 مساء

أوجسبورج X مارسيليا – الساعة 6 مساء

أنجيه X بوردو – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد X ستاد بريست – الساعة 6 مساء

بوروسيا دورتموند X أستون فيلا – الساعة 6 مساء

لايبزيج X باريس سان جيرمان – الساعة 7 مساء

إيفرتون X روما – الساعة 7 مساء

توتنهام X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8 مساء

بورنموث X جيرونا – الساعة 9 مساء

ريال مايوركا X بولونيا – الساعة 9:30 مساء

فالنسيا X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء

قادش X لاتسيو – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا X قونيا سبور – الساعة 7:15 مساء

أنطاليا سبور X جوزتبه – الساعة 9:45 مساء

فناربخشة X أضنة ديمرسبور – الساعة 9:45 مساء