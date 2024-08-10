نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء بنيامين: الحقوق الاجتماعية جزء لا يتجزّأ من الحقوق الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة وفاء بنيامين رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزّأ من الحقوق الإنسانية، وحقوق الإنسان نفسها لا تتجزّأ؛ فهي متشابكة ومتكاملة، وجزء منها هي الحقوق الاجتماعية، التي تضمن الكرامة وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال فعّاليات النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حددت مفهوم الحقوق الاجتماعي، وهي الحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والضمان الاجتماعي.

وتابعت: "لكي تعمل الدولة على ضمان هذه الحقوق، يجب أن توفّر البنية الأساسية المناسبة، ثم جودة الخدمات التي تُقدّم، وتعمل على تحسين مُقدّمي الخدمة، وأيضًا تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات".

وكانت قد انطلقت اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي ينظّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية، والمهنية، وأمناء شباب الأحزاب.

ويناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.

