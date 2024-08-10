وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي علي صبري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

‏ وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن هناك علاقات تاريخيّة ممتدة بين مصر وسريلانكا ومساعي مشتركة من الجانبين للدفع بها إلى آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة يعقبها مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وسريلانكا.