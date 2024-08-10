المنتفعين على ترعة بحر سيف : هذا أول صيف منذ سنوات لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - الدكتور سويلم :

- استمرار التعاون بين المزارعين والروابط والتنسيق مع وزارة الزراعة لإستمرار أعمال تطهير المساقي الخاصة

- صرف مكافآت التميز غير الاعتيادي موجه للمتميزين فقط من العاملين

** التوجيه بتحليل عينات من مياه المصارف الزراعية لبحث مدى ملائمتها لإعادة الاستخدام فى المنطقة

** رصد واقعة سحب مياه من الترعة والقائها في الطريق العام .. والوزير يشدد على عدم تكرار مثل تلك الواقعة

توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة الغربية لمتابعة مشروعات الوزارة وحالة المنظومة المائية بالمحافظة .

وخلال الزيارة تفقد الدكتور سويلم حالة المياه بمنطقة نهاية ترعة بحر سيف ومحطة خلط دميا بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وهى احدى الترع الواقعة بنهايات شبكة الرى وكانت تعانى من مشاكل عديدة فى الرى وتعتمد على الرى التكميلي من مياه الآبار الارتوازية .

وقد استقبل المنتفعون السيد الوزير بإبلاغه ارتياحهم لتوافر المياه على ترعة بحر سيف مقارنة بالسنوات الماضية ، وعلى حد قولهم فهو أول صيف منذ سنوات لا يعانى فيه المنتفعين من عجز المياه ، مع انخفاض الشكاوي بشكل ملحوظ .

وخلال الزيارة .. أكد الدكتور سويلم أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين ، مؤكدا على أهمية قيام روابط مستخدمي المياه بدورها فى هذا الشأن ، والتاكيد على استمرار التعاون بين المزارعين والروابط والتنسيق مع وزاره الزراعة لإستمرار أعمال تطهير المساقي الخاصه .

كما وجه سيادته بالحصول على عينات من مياه المصارف الزراعية لتحليلها والتأكد من مدى ملائمتها لإعادة الاستخدام فى المنطقة .

وفى ضوء رصد واقعة قيام مقطورة نقل بسحب مياه من الترعة والقائها في الطريق العام .. فقد وجه الدكتور سويلم بشكل مشدد بعدم تكرار مثل هذه الواقعة وعدم رش الشوارع بالمياه و رفض هذه السلوكيات التى تمثل إهدارا للمياه .

وفى حواره مع عدد من العاملين بالوزارة .. أكد الدكتور سويلم على أن صرف مكافآت التميز غير الاعتيادي موجه للمتميزين فقط من العاملين تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح العمل .