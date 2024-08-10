وزير الكهرباء يفتتح مركز خدمة العملاء بأسوان ويوجه بمتابعة زيادة الأحمال وتأمين التغذية لكافة الاستخدامات

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الزيارات الميدانية الى مواقع العمل التابعة "انتاجا ونقلا وتوزيعا "وقام بتفقد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء امس الجمعة على هامش زيارته الى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة اسوان ، وافتتح الدكتور عصمت مركز خدمة العملاء" فريال " لخدمة مدينة اسوان وعدد من مراكز المحافظة وتم تفقد احد الموزعات الرئيسية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الشركة القابضة وقطاع الكهرباء بمحافظة اسوان.

تفقد الدكتور محمود عصمت مركز التحكم وطلب تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعياتها وتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية والفنية لمواجهة السرقات فى نطاق عمل الشركة الجغرافي فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، وشملت الجولة التفقدية افتتاح مركز خدمة العملاء لخدمة قطاع كبير من مدينة اسوان ، وكذلك تم تفقد مختلف القطاعات داخل الشركة الفنية والتجارية ومراجعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة

اجتمع الدكتور عصمت برؤساء القطاعات المسئولين عن محافظات نطاق العمل الجغرافي وعدد من رؤساء القطاعات الهندسية والفنية والصيانة، واستمع الى عرض تقديمي من المهندس احمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حول مكونات الشبكة من محطات محولات وموزعات على الجهدين المتوسط والمنخفض ومؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء ومركز الخدمة والهوية البصرية وكيفية التعامل مع معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية.

وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الدقيقة لزيادات الأحمال فى كل منطقة ونطاق جغرافي ومعرفة الأسباب وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " ، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية فى نطاق عمل الشركة ومشروع سنابل سونو التابع لجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والنزول بنسبة الأعطال إلى المعدلات الطبيعية واتخاذ مايلزم لتعميم العدادات الكودية وعدم الانتظار حتى يتقدم المواطن بطلب ومتابعة عمل اللجان المسئولة عن ذلك.