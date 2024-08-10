خلال 24 ساعة.. ضبط 36 قضية سلاح نارى بحملة أمنية بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:34 مساءً - قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (36) قضية سلاح نارى بإجمالى عدد (58) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (9 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – 37 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 36 متهم لـ "21 منهم معلومات جنائية".

ضبط عدد (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم

(4,430 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,900 كيلو جرام لمخدر الشابو –

1,310 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (21 متهم لـ"12 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (899) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين لـ"2 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وطلقة).

تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ" 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.