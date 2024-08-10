وزارة العمل : ”سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:42 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، تحت عنوان " أهداف السلامة وأنواع المخاطر في بيئة العمل " ، للعاملين بفندق الجولي فيل ، بحضور 18 من العاملين بالفندق، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" التى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظات ، لحمايتهم من المخاطر وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، تضمنت فعاليات الندوة عمل تجارب عملية حول كيفية التعامل مع الحرائق وتنفيذ خطة الطوارئ ، والوقاية من حدوثها ، واستعراض مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة..

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية والإرشاد، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الندوة عرض ومناقشة التحديات التي تواجه المنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التغلب عليها ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، وتحت إشراف زينب بكري مدير الإدارة ، عفاف محمد أحمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر، كما ألقى الندوة الكيميائية منال سمير عبد المعطي ، والكيميائية مروة أحمد ..