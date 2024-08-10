وزارة العمل : نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر بمنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:42 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة شمال ، تناولت مناقشة المخاطر الكيميائية في بيئة العمل ، والحد الأدنى للإشتعال ، وتأثير المواد الكيميائية ومسببات الحرائق ، وذلك بشركة ميراكو كاريير بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ، ضمن فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتى أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، يأتى ذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لتوعية المنشآت والعاملين بها بالمخاطر الموجودة فى بيئة العمل والوقاية من حدوثها وأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك لحماية الأفراد والممتلكات والمترددين من الحوادث والإصابات ..

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات والمبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات ، وأضاف وكيل المديرية أن ذلك وفقا لخطة التوعية التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، كما أن الندوة جرت فعالياتها تحت إشراف الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، والمهندسة أسماء طه مدير مكتب شمال الجيزة، وألقت محاضراتها الفيزيائية درية حسن ، وجرى خلال الندوة الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة للمشاركين حول موضوعات الندوة ، ومؤكداً على الاستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل ذات الكثافة العمالية للحفاظ على الأفراد والممتلكات من المخاطر من أجل توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ..