ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية قيمتها 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:47 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (4 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية) .. بدائرة قسمى شرطة (عين شمس بالقاهرة ، ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) ، وبحوزتهم (11,850 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة مغاغا بمحافظة المنيا ، وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,22 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.