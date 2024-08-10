النيابة العامة تأمر بحبس طفل ووالده لقيادة سيارة عكس السير ودهس طفل آخر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:47 مساءً - قررت النيابة العامة حبس طفل ووالده لقيام الطفل بدهس طفل آخر بحادث سير بدائرة قسم المقطم، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل- ١٥ سنة - لمركبة ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم؛ نتج عنه إصابة طفل- ٩ سنوات- بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق،فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.

باستجواب والد الطفل قرر بصحة قيادة نجله للمركبة محل الحادث، وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهلية المجني عليه- تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.