نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشيرة خطاب: قمنا بـ134 زيارة للسجون ومراكز التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بعمل 134 زيارة للسجون المصرية ومراكز التأهيل، وذلك انطلاقًا من دوره في الرصد والتقييم، وهو ما يقوم به وفود من المجلس، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والسجون، وبعدها كتابة تقارير حول ما تم ملاحظته في هذه الزيارات.

جاء ذلك خلال فعّاليات النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ورحّبت "خطاب" بالحضور قائلة: "يسعدني أن أرى هذا الحضور الكبير من الشباب والشابات، الذين يمثّلون مستقبل مصر المشرق، إن تواجدكم هنا اليوم يعكس التزامنا المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إننا على يقين بأن مشاركتكم الفعالة وخبراتكم المتميزة ستثري نقاشاتنا، وتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المنتدى".

وقالت "خطاب" إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية رائدة، يعمل بلا كلل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، ويؤمن بأن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قيم يجب أن تتجسد في كل جوانب حياتنا اليومية، ومن هذا المنطلق، يركّز جهوده على نشر الوعي، وتعزيز الفهم العميق لهذه الحقوق بين جميع فئات المجتمع، وخاصةً بين الشباب".

وأضافت أن إقامة هذا المنتدى، تتزامنمع احتفالات العالم باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام".

وتوجّهت بالتحيّة، إلى جميع الشباب في مصر، مؤكدةً أن هذا اليوم ليس مجرّد احتفال، بل هو فرصة لتأكيد دور الشباب، كقوة داعمة لنهضة مصر، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ لأنهم الأمل والمستقبل، والذين يتحمّلون مسؤولية بناء عالم أفضل، والشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل.

وتابعت: "إن تمكين الشباب من فهم حقوقهم وممارستها والمشاركة الفعالة في حمايتها هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا، إن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية حقوق الإنسان، وتمكينهم من أن يكونوا سفراء لهذه القيم في مجتمعاتهم".

وكشفت عن سعي المجلس خلال هذا المؤتمر، إلى بناء جسر من الحوار والتفاهم بين الشباب والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق دوركم كسفراء لحقوق الإنسان.

ووجّهت الشكر لجميع من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، الذي يقوم بتنظيمه المجلس لأول مرة في تاريخه، وكذلك جميع المشاركين الذين حضروا من مختلف أنحاء البلاد.

ودعت شباب مصر، إلى مواصلة السعي نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم.

وتابعت: "لا تترددوا في أن تكونوا قادة في مجتمعاتكم، وأن تسهموا بجهودكم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا".

ووجّهت رسالة لشباب مصر قائلة: "إننا نؤمن بقدرتكم على تجاوز التحديات، وأنتم من سيصنع الفارق بعزيمتكم وإصراركم. لنكن جميعًا متحدين في تحقيق أهداف المنتدى، ولنجعل من هذا اليوم بداية جديدة للمزيد من الإنجازات التي تقودها طاقاتكم وإبداعاتكم".

وكانت قد انطلقت اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي ينظّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية، والمهنية، وأمناء شباب الأحزاب.

ويناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.

