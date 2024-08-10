إنهاء إجراءات الإفراج عن «كيشو» من باريس وترحيله اليوم إلى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أنهى مسئولو البعثة المصرية الموجودة فى باريس كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو ، والذي تم القبض عليه فجر الجمعة بتهمة التحرش بفتاة فرنسية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير علاء يوسف السفير المصري في باريس، ومعهما المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد شكلوا غرفة عمليات على مدار الـ 48 ساعة الماضية لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن كيشو تمهيدا لترحيله وعودته إلى مصر اليوم السبت عقب إنهاء الإجراءات.

وتوصل مسؤلو البعثة لاتفاق رسمي مع السلطات الفرنسية لإنهاء أزمة اللاعب وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، ومن المقرر أن يتوجه كيشو عقب الإفراج عنه إلى القاهرة مباشرة.