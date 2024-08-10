براءة «كيشو» من تهمة التحرش بفتاة فرنسية.. ويعود للقاهرة مساء اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية، وأصدرت اللجنة الاولمبية بيانا رسميا قالت فيه: "حصل المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو على الإفراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية، كما ادعت عليه. وتم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات فى مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أى فعل مشين من اللاعب المصرى تجاه الفتاة.

وتوجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم السبت.

وتتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية، كما ادعت من قبل إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه والتي خرج لمشاهدتها ولم يعود ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس.

وكان اللاعب قد تعرض لحملة ضخمة اتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية وهو ما تم نفيه بالأدلة من جانب جهات التحقيق الفرنسية.