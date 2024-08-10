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أحمد الجندى يحصد ذهبية الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 09:32 مساءً - حصل أحمد الجندي  لاعب منتخب مصرعلى ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024. 

 

وتصدر أحمد الجندي  لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

 

وانتهي أمس السبت أحمد الجندي، من التصفية الأولى لنصف نهائي الخماسي الحديث  في المركز الأول برقم أولمبي جديد حيث حقق 1516 نقطة في أولمبياد باريس.

 

ويشارك منتخب مصر في منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث بلاعبتين، وهما سلمى عبد المقصود وملك إسماعيل.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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