نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنبة للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، إلى أن موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.



وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.