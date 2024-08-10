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«التعليم»: 8 فبراير موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس لعام 2025

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس علي مستوي الجمهورية، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ليبدأ في 8 فبراير 2025.

كما حددت الخريطة الزمنية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت  ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت  ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس  ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت  ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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