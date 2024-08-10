الشركة المتحدة تهنئ أحمد الجندي: فخورون بما حققه البطل الأولمبي والإنجاز محفور في تاريخ مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البطل المصري أحمد الجندي؛ لفوزه بالميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، بأولمبياد باريس 2024.

وتؤكد الشركة المتحدة فخرها بما حققه البطل الأولمبي، والإنجاز الذي سيظل محفورًا في تاريخ مصر الأولمبي، بعدما استطاع تحقيق الميدالية الذهبية، ورفع اسم مصر، وعلمها عاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

كما تؤكد على أن ما حققه البطل الأولمبي أحمد الجندي أعطى مثالًا للعزيمة والإصرار وقوة الإرادة، مانحًا القدوة لشباب مصر، مبروك للبطل ولشعب مصر العظيم.