مسئول السوشيال ميديا بمهرجان العلمين: وصلنا لكل الناس والأنشطة مستمرة ومفاجآت قادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 01:33 صباحاً -

أكدت ندى فتحي المسؤولة عن السوشيال ميديا بمهرجان العلمين الجديدة، أنهم يعملون على إظهار النشاطات في مدينة العلمين وأن هناك أنشطة مستمرة طوال العام وهذا يظهر جمال العلمين الجديدة والأنشطة الموجودة طوال السنة.

وأشارت ندى فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، المذاع على قناة الأولى، إلى أنه منذ أول يوليو حتى نهاية الشهر كان هناك عدد كبير من تفاعل الناس ليس في مصر فقط ولكن في السعودية ودبي وغيرهم، قائلة: "قادرين نوصل لمصر وبره مصر والعلمين مكاني سياحي عالمي وقدرنا نسوق من خلال المهرجان للعلمين نفسها".

وتابعت: "السوشيال ميديا أداة أساسية للوصول إلى كل الناس وهي أسهل وسيلة للتواصل مع الناس ودائما بنركز وبنحب نركز على كل حاجة ومدينة العلمين الجديدة فيها حاجة لكل الناس وفي فعاليات متنوعة تناسب الجميع رياضة وفعاليات فنية والعلمين مكان حيوي جدا".