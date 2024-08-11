نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكتب الخارجية 2025.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمور عن أسعار الكتب الخارجية 2025، وذلك لبدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خللا الفقرات التالية كل ما تريد معرفته عن أسعار الكتب الخارجية بالعام الدراسي الجديد 2024-2025، ويأتي ذلك من اهتمام البوابة لتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها الطلاب بشكل كبير ومستمر على مدار اليوم والساعة.

أماكن الحصول على الكتب الخارجية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور شراء الكتب الخارجية عبر المكتبات المتوفرة في جميع المحافظات.

أسعار كتب المعاصر 2025

- سعر كتاب المعاصر كونكت الصف الثاني الابتدائي نحو 125 جنيها.

- سعر كتاب المعاصر مادة بلس كي جي وان وكي جي تو نحو 130 جنيها.

- سعر كتاب المعاصر كونكت الصف الأول الابتدائي نحو 120 جنيها.

- سعر كتاب المعاصر مادة كونكت كي جي تو وكي جي وان نحو 100 جنيه.

- سعر كتاب المعاصر كونكت بلس الصف الأول الابتدائي والصف الثاني والثالث نحو 165 جنيها.

الكتب الخارجية للثانوية العامة 2024

أسعار كتاب الامتحان

- سعر كتاب مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي بــ 135 جنيها.

- سعر كتاب مادة اللغة العربية الثالث الإعدادي نحو 145 جنيها.

- سعر كتاب مادة العلوم الصف الثاني الإعدادي نحو 120 جنيها.

- سعر كتاب مادة الكيمياء الثالث الثانوي نحو 220 جنيها.

- سعر كتاب مادة اللغة العربية الصف الثاني الإعدادي نحو 140 جنيا.

- سعر كتاب مادة العلوم الصف الأول الإعدادي نحو 120 جنيا.

- سعر كتاب العلوم الصف الثالث الإعدادي نحو 130 جنيها.

- سعر كتاب مادة الأحياء الثالث الثانوي نحو 140 جنيها.

- سعر كتاب مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي نحو 135 جنيها.

- سعر كتاب مادة الجيولوجيا الصف الثالث الثانوي نحو 225 جنيها.

اسعار الكتب الخارجية

أسعار كتب الأضواء 2025

- سعر كتاب الأضواء مادة اللغة الإنجليزية كي جي وان وتو نحو 85 جنيها.

- سعر كتاب الأضواء مادة الرياضيات الصف الأول الابتدائي نحو 100 جنيه.

- سعر كتاب الأضواء مادة الرياضيات الصف الثالث الابتدائي نحو 15 جنيها.

- سعر كتاب الأضواء مادة الرياضيات الصف الثاني الابتدائي نحو 110 جنيها.

- سعر كتاب الأضواء مادة اللغة العربية الصف الأول الابتدائي نحو 115 جنيها.

- سعر كتاب الأضواء مادة اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي نحو 120 جنيها.

- سعر كتاب الأضواء مادة اللغة العربية الصف الثالث الابتدائي نحو 125 جنيها.

الكتب الخارجية

أسعار كتب Bit by Bit

- سعر كتاب كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي نحو 105 جنيهات.

- سعر كتاب كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي نحو 100 جنيهات.

- سعر كتاب الصف الأول والثاني الإعدادي نحو 105 جنيهات.

- سعر كتاب كونكت 1 الصف الأول الابتدائي وكونكت 2 الصف الثاني الابتدائي نحو 95 جنيه.