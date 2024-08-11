حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 12-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 12-8-2024

مهنياً: لا تزال الاجواء الفلكية غير مناسبة تحت تاثيرات القمر من السرطان لذلك حاذر من مواجهات عقيمة او اثارة مواضيع حساسة الاجواء صعبة ومعقدة نفسيا والاجواء ثقيلة تعب كسل لذلك لا تلقي اللوم على الاحبة لا تتسرع وخفف من الانفعالات

عاطفياً: تبدو مستعداً لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جواباً، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة.

صحياً: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصاً حين تكون مع العائلة

حظك اليوم برج الثور الاثنين 12-8-2024

مهنياً: تفيض حيويّة وإشراقاً، تحت تاثيرات القمر من السرطان الذي ينشط الحركة ويحمل ايجابيات كثيرة تجعلك سريع قادر ان توضح للمشككين وتغير وجهة نظرهم وتبدو واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفياً: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفوات.

صحياً: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 12-8-2024

مهنياً: من اقوى الايام واكثرها حظا تحت تاثيرات القمر من البيت الثاني بيت المال ما يجعل الجو العام ايجابي جدا مع احتمال حظوظ اكثر من العادة ظروف داعمة وواعدة بالافضل تعيش اوقاتا مميزة فتتلون حياتك بالسعادة والمكاسب المعنوية والمالية وانطلاقة مهمة تجعلك تنعم بفترة مميزة من البحبوحة الاشراق والنجاح والمكاسب.

عاطفياً: أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحياً: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 12-8-2024

مهنياً: وجود القمر في برجك يشير الى فترة اكثر من رائعة ومثمرة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف فتنطلق في بدايات جديدة ايجابية كذلك يحمل تحولات مهمة تصب في مصلحتك وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم قد يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل.

عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.

صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 12-8-2024

مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً تحت تاثيرات القمر من السرطان المواجه لبرجك إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.تعيش انفعالات شديدة لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.

عاطفياً: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ.

صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 12-8-2024

مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني يوم جيد جدا يحمل اخبار سارة واجواء اكثر من رائعة ترافقك على مختلف المستويات وفرص قوية وظروف ايجابية وقوة معنوية ومهنية.

عاطفياً: تبتسم لك العواطف وترتاح القلوب وتطمئن الخواطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك وتحالفكما الحظوظ.

صحياً: كرّر محاولاتك للتخلص من السمنة، ولا تدع اليأس يثنيك عن المتابعة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 12-8-2024

مهنياً: يوم متعب يحمل ققص صحية منزلية وعائلية تعب ومسؤوليات ايضافية فتشعر بوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك السهل والسريع ما يجعلك تعيش اجواء متناقضة متقلبة حاول ان تعرف كيف تتصرف وتبرمج امورك اجواءغير مشجعة متطلبة يجب ان تهتم اكثر في نوعية عملك دراستك ملفاتك وتنقلاتك.

عاطفياً: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 12-8-2024

مهنياً: تتوضح الامور وتسمع خبرا سارا وتفرح لمصالحة او انطلاقة مرحلة جديدة من حياتك تتحمس ايضا لبدء مشروع او لاتخاذ قرار حاسم لتنطلق في ادارة اعمالك باسلوب مثالي يدفعك الى المبادرة الجريئة والتفاوض لذلك وسع دائرة تحركاتك وبادر الى الاتصال واللقاء.

عاطفياً: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية وتعرف تطوراً رومنسياً.

صحياً: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهنيات، وابتعد عن المقالي قدر الإمكان.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 12-8-2024

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة تحت تاثيرات القمر من السرطان الصديق وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء. فانت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول الى اهدافك اجواء تحمل حركة سريعة نشاطك قوي افكارك قوية لا اخطاء لا تاخير.

عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 12-8-2024

مهنياً: تدخل تحت تاثيرات متناقضة من الاهتمامات الشخصية الحساسة والتقلبات والوجبات العائلية كما قد يعرضك لبعض التراجع الصحي والمعنوي حاول ان تخفف من المزاجية القصص متداخلة ببعضها ومشربكة فتتضاعف الاعمال من الضروري متابعة ركض وتحضير ما يجعلك تتعب جسديا ومعنويا حاول ان تعد للعشرة وان تنظم الامور

عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتجدد حبك للشريك، وتغوص في بحر الحب كما لو أنك عاشق جديد.

صحياً: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-8-2024

مهنياً: تعيش يوما جيدا مشرقا مع وجود القمر في السرطان سهل عليك الامور ويعطيك فرصة للتقدم ويفتح أمامك مجالات واسعة للتقدم بحيث تكافأك التاثيرات الايجابية وتؤمن لك ظروفا سهلة وايجابية لكنها تتطلب جهدا شخصيا ومتابعة.

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12-8-2024

مهنياً: الجو العام جيد رائع مشرق ومثمر سريع نشيط مهم قوي تحت تاثيرات القمر من برج السرطان الصديق بالاضافة الى تجمع الكواكب في موقع مناسب جدا الامر الذي يسهل الامور ويعطيك افكار براقة وطاقة هائلة ويجعلك تتألق بنقاش وحوار واتصال وحجز مواعيد ونقاشات فتعيش دورة فلكية ناجحة واستثنائية

عاطفياً: قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقاً.

صحياً: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه.