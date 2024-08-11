نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم بشأن الطقس اليوم الأحد: انكسار «الصهد» ومناوشات أمطار صيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا اليوم مقارنة بالأيام السابقة، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في جنوب البلاد.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحسنًا في الطقس بسبب تدهور مؤقت للمرتفع الجوي، حيث أثر ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة.

تفاصيل الطقس

الشمال:

انكسار في درجات الحرارة على المناطق الساحلية (الساحل الشمالي، مطروح، وغيرها) بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

الطقس شديد الحرارة يستمر في وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا.

جنوب مصر:

استمرار الأمطار الصيفية الرعدية في مناطق مثل هضبة الجرف الكبير، غرب الوادي الجديد، والعوينات.

تظل الأجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، ومائلة للحرارة ورطبة ليلًا.

الظواهر الجوية

شبورة مائية:

متوقعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الرياح:

نشاط الرياح على شواطئ (بلطيم، الإسكندرية، العلمين، مطروح، السلوم) تصل سرعتها إلى 30-50 كم/الساعة.

ارتفاع الموج في هذه المناطق يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

الأمطار:

فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من (أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، شرق العوينات).

قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر:

معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة