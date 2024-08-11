نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من الهيئة العامة للأرصاد الجوية: اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمال ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية على عدد من الشواطئ الغربية المطلة على البحر المتوسط، اليوم الأحد.

يُتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر نتيجة لزيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية، والتي قد تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة.

الشواطئ المتأثرة

تشمل الشواطئ المعرضة لاضطراب الملاحة البحرية اليوم:

بلطيم

الإسكندرية

العلمين

مطروح

السلوم

التحذيرات:

ارتفاع الأمواج: قد تصل إلى 2.5 متر على الشواطئ المفتوحة.

قد تصل إلى 2.5 متر على الشواطئ المفتوحة. سرعات الرياح: تتراوح بين 30 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مع اتجاه شمالي غربي.

نصائح للمصطافين

الحيطة والحذر: اتخذ الاحتياطات اللازمة خلال السباحة أو الأنشطة البحرية.

اتخذ الاحتياطات اللازمة خلال السباحة أو الأنشطة البحرية. متابعة التعليمات: الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ ومتابعة الرايات التحذيرية.

تُشدد الهيئة على ضرورة متابعة الظروف الجوية وأخذ الحيطة لضمان سلامة المصطافين خلال هذه الفترة.