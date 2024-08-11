وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال الأسبوع الأول للمرحلة الثانية من الموجة الـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 03:31 مساءً - الدكتورة منال عوض: الدولة نجحت في استرداد 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبني مخالف... وإزالة 407 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 222 فدان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 في 3 أغسطس الجاري وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 315 ألف متر مربع بعد إزالة 816 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 407 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 222 فدان.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في 3 أغسطس الحالي وتنتهي في 23 من نفس الشهر، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات.

وشددت الدكتورة منال عوض، علي أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث أي تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، وطالبت القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة ومنع أى تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ23 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة الجيزة احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات، حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 187,3 ألف متر مربع بعد إزالة 68 مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت 34,5 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبني مخالف، ثم محافظة بورسعيد والتي استردت 19,5 ألف متر مربع بع إزالة 25 مبني مخالف.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة البحيرة حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 77 فدان أراضي زراعية بإجمالي 15 حالة تعد، ثم يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 60 فدان زراعي بإجمالي 29 حالة تعد، ثم محافظة الفيوم 39 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة تعد.

وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

جدير بالذكر... أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.