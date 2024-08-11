وزير الكهرباء يبحث مع رئيس مجموعة «كوبولوزيس» مستجدات مشروع الربط بين مصر واليونان

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجدد والربط الكهربائي بين الشبكات الموحدة فى العديد من الدول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ،لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ، واستعراض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولا إلى أوروبا.

تناول اللقاء الذى تم بحضور المهندسة صباح مشالى تطورات مشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي من خلال الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر فى اطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، وان تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، تطرق اللقاء إلى نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك اجراءات الطرح لتنفيذ الدراسات الخاصة بالمشروع وإقامة مشروعات جديدة للطاقة النظيفة فى مصر والعروض الأوروبية للحصول عليها ، بالاضافة إلى حجم الطاقة المولدة ومدى استعداد الشبكة الموحدة فى البلدين بما يحقق الفائدة المرجوة من المشروع.

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة ، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة ، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيزا لاواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.