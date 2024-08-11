انتصار السيسى تهنئ سارة سمير ووالدتى الجندى والسيد أبطال الأولمبياد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفيا مع والدة كل من بطلنا الأولمبي أحمد الجندي والبطل محمد السيد، حيث أكدت لهما أن مصر والمصريين يفخرون بنجليهما، الذان حققا إنجازا مشرفا، يثبت حقيقة أن كل رجل عظيم خلفه إمرأة عظيمة.

كما أجرت قرينة الرئيس اتصالاً ببطلة مصر سارة سمير، الملهمة في إرادتها وعزيمتها ووجهت لها التحية والتقدير على إنجازها.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شكرا لكم يا أبطال، إنجازكم يعزز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية".