القاهرة الإخبارية: فعاليات رياضية وفنية متواصلة في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:29 مساءً - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "فعاليات اجتماعية ورياضية وفنية متواصلة في مهرجان العلمين الجديدة".

وقال التقرير: "أجواء ساحرة يلفها نسيم بحر الساحل الشمالي المصري في يوم مميز جديد في مهرجان العلمين بنسخته الثانية، وضمن فعاليات المهرجان شهد معرض تنمية الأسرة المصرية إقبالا كثيفا حيث قدم مجموعة من المنتجات الحرفية التي أنتجتها السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة حياة كريمة".

وأضاف: "وأبدى الزوار إعجابهم بما يقدمه المعرض من أنشطة وفعاليات من كبار وأطفال والمشاركة في مجموعة من الحرف اليدوية مثل الرسم على الخشب والديكوباج".

وتابع: "وكعادته يضم المهرجان نجوم الغناء في الوطن العربي، ولأول مرة شاركت المطربة اللبنانية ديانا حداد بحفل في مهرجان العلمين على المسرح اليوناني بالمدينة التراثية والذي شهد إقبالا كبيرا ومميزا".