ضبط سيدة متهمة بسرقة الهواتف من داخل أحد مساجد القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن واقعة سرقة الهاتف المحمول الخاص بإحدى السيدات حال تواجدها بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخليفة بإكتشاف إحدى السيدات سرقة هاتفها المحمول حال تواجدها بأحد المساجد بالقاهرة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) ، وبحوزتها (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهتها إعترفت بسرقة الهاتف المحمول "بأسلوب النشل".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.