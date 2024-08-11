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السيدة انتصار السيسي تهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - السيدة انتصار السيسي تهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي تهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024

السيدة انتصار السيسي تهنئ أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.. قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي، محمد السيد، وسارة سمير. وعبرت عن فخرها بالإنجازات التي حققها هؤلاء الرياضيون.

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 إشادة بدور العائلات في نجاح الأبطال


وفي اتصال هاتفي مع والدة كل من أحمد الجندي ومحمد السيد، أكدت السيدة انتصار السيسي أن مصر والمصريين يعتزون بهؤلاء الأبطال، مشيرة إلى أن "كل رجل عظيم خلفه امرأة عظيمة"، مما يعكس تقديرها لدور العائلات في دعم أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى من التميز.
كما أجرت السيدة انتصار السيسي اتصالًا ببطلة مصر سارة سمير، مشيدةً بإرادتها وعزيمتها القوية. ووجهت لها التحية والتقدير على الإنجاز الذي حققته في المنافسات الأولمبية.

 ختام حديثها: "شكرًا لكم يا أبطال"


واختتمت السيدة انتصار السيسي رسالتها بشكر الأبطال على تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكدةً أن إنجازاتهم تعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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