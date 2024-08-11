شقيق سارة سمير: كانت فرحانة جدا بعد تلقيها مكالمة من السيدة انتصار السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:30 مساءً - أكد الدكتور محمد سمير شقيق الرباعة سارة سمير، أنه كان يتابع مع المدربين الخاصين بشقيقته سارة سمير خلال مبارياتها، لأن لها طقوسا خاصة، ولا تريد أي تشتت، وتستحضر كل بطولات السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه بعد المباراة كانت حالتها صعبة جدا، فكانت حزينة في وقت كان الكل سعيد، لأنها تعرف مدى تعبها منذ بداية دخولها اللعبة وحتى تحقيقها إنجازات.

وتابع شقيق البطلة سارة سمير: "الألعاب الرقمية مش سهل يكون في يوم وليلة بطل، في التزام في التمرين، ويكون حابب اللعبة، وملتزم، وربنا يكون في عون كل أهالي الأبطال".

ولفت إلى أن سارة اتصلت به مباشرة بعد تلقيها مكالمة من السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، معلقا: "كانت فرحانة جدا، وكانت فرحانة بالبوست اللي نزل على صفحة الرئيس، والكلام دا دعم كبير جدا للأبطال، وبتخليهم يحسوا إنهم متشافين، وبيديهم دافع لقدام".