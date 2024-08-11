مجلس أمناء الحوار الوطني يهنئ أبطال مصر الثلاثة أصحاب ميداليات أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 08:27 مساءً - تقدم الحوار الوطني بالتهنئة لأبطال مصر الثلاثة الذين رفعوا اسم الوطن عالياً بأدائهم المتميز والمشرف في أولمبياد باريس 2024، وهم:

١- أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

٢- سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضة في لعبة رفع الأثقال

٣- محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيفوأعرب الحوار الوطني عن خالص تقديره لعزيمة وإرادة شباب مصر، التي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.

وفى سياق منفصل، بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عُقد، اليوم الأحد، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع.

وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.