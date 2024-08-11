نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات المحال التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين

وفي ذلك الاطار واستجابه للمواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بمنطقة الطوابق والمنشية بفيصل.

حيث اسفرت الحملات عن رفع ٧٥٠ حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع إلى جانب ازالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

كما شملت الحملات ضبط والتحفظ على عدد ٩ مركبات توك توك للسير بالشارع الرئيسي بالمخالفة للقرارات الصادرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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