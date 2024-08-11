وزير الأوقاف يوجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ على الوقف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ‏الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات سيادته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بديوان عام الهيئة.

وأشار وزير الأوقاف إلى ضرورة اعتماد الأمانة والكفاءة والنزاهة في تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مهيبًا بالعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بضرورة القيام بكل المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبذل كل مجهود ممكن حتى نرتقي بهيئة الأوقاف المصرية، مؤكدًا على مواصلة العمل الدؤوب، والإنجاز المتتابع في تحقيق الأرباح والإيرادات، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ على الوقف، وسرعة تحصيل أية متأخرات مالية لصالحه.

كما استمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي عن هيئة الأوقاف المصرية والجهاز الإداري بها ومشروعاتها القائمة واستثماراتها وطريقة حساب الأرباح والإيرادات وطريقة تحصيل واستيداء حقوق الوقف.

من جانبه أكد الأستاذ أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة حريصة على استيفاء حقوق الهيئة لدى الغير، وأيضًا حريصة على صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة، بحيث تظهر الهيئة بصورة لائقة من خلال استيفاء كافة الحقوق وأداء كافة الواجبات؛ وذلك عبر المتابعة المستمرة.

ووجه وزير الأوقاف رسالة شكر للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية بديوانها العام وجميع مناطقها على مستوى الجمهورية على جهودهم المخلصة في الاعتناء بمال الوقف وتعظيم إيراداته، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد؛ لكي تحقق الهيئة تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها.



حضر اللقاء من قيادات الهيئة الأستاذ أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس محمد حسني وكيل الوزارة للملكية العقارية، والمهندس فتحي الدسوقي وكيل الوزارة للتشييد والإسكان، والأستاذة رانيا عبد الفتاح مدير عام الفتوى والعقود، والأستاذ محمود النجدي مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس مجلس الهيئة، والأستاذ الحسيني عبد النبي مدير عام الشئون المالية، والمهندس عمرو عبد النبي إبراهيم مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة مها شطا مستشار رئيس الهيئة لشئون التشييد والإسكان، والمستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني للهيئة.

وحضر اللقاء من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير لشئون الإعلام، والأستاذ رفيق القاضي مدير عام المكتب الفني لمعالي الوزير، والأستاذ محمد عرابي مدير عام العلاقات العامة بوزارة الأوقاف.