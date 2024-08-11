نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التعليم والتضامن ومحافظ القاهرة يتفقدون قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس تعليمية بالمرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتفقد قطعة أرض ملحقة بمركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، وذلك لإنشاء مجمع مدارس يقدم خدمات تعليمية لأهل المنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى سالم مستشار الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وتم خلال الجولة التفقدية استعراض تفاصيل المشروع، وسبل استغلال الأرض التي تمتد على مساحة ٣ فدان لإنشاء مجمع المدارس التعليمية، بما يخدم ٩ مناطق سكنية بحي المرج.