نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة يكتشفون زيادة مجموعهم درجتين بموقع التنسيق عن الشهادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة فريدة من نوعها، لم تشهدها نتائج الثانوية العامة من قبل على مر التاريح، تفاجأ طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتقدمين للمرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات، عند دخولهم على موقع التنسيق، بإضافة درجتين على مجموعهم الكلي.

وأرجح الطلبة والطالبات سبب زيادة الدرجتين عن المجموع الكلي، المدون في شهادة النجاح التي تم استلامها من المدرسة، هو وجود خطأ في سؤال الفيزياء، وتم إضافة الدرجتين طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، تعويضًا عن الأخطاء التي شهدها الامتحان هذا العام، والذي تسبب في صراخ وبكاء طلاب الشعبة العلمية عقب تأديتهم لامتحان الفيزياء.

وعلى الفور عقد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور رضا حجازي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة اسئلة ونموذج اجابة الفيزياء، والتي أكدت أن امتحان الفيزياء 2024 مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة، مع وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى طلاب الثانوية العامة 2024.

وقررت وزارة التعليم، حينها إعطاء الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي نماذج امتحان الفيزياء 2024، مع إعطاء الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، إضافة إلى إعطاء الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، وتعتبر الإجابات (أ- د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء 2024 صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج، كما تعتبر الإجابات (أ- ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وأثارت زيادة الدرجتين على مجموع بعض طلبة الشعبة العلمية، حالة جدل كبيرة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم ورواد السوشيال ميديا، الذين استنكروا ما حدث، مؤكدين أن الطلاب أمام مهزلة كبيرة.

وتسائلوا كيف تزيد وزارة التربية والتعليم درجات لبعض طلاب الشعبة العلمية دون غيرهم من طلاب ذات الشعبة؟

وفي دات السياق، علّقت إحدى رواد السوشيال ميديا وتدعى سهر حسين، علي زيادة درجتين لبعض الطلاب قائلة: "منظومه فاشلة، والطلبة الاي فرقت معاهم الدرجتين دول ودخلوا مرحلة تانية موقفهم إيه دلوقتي؛ لأن الاستمارات بالفعل نزلت المدارس".

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