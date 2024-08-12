المدارس تبدأ تسليم طلاب الثانوية اخطارات امتحانات الدور الثاني ومواد الرسوب

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس الثانوية العامة تسليم الطلاب اخطارات امتحانات الدور الثاني.

ويتسلم الطالب بطاقة بموعد امتحانات الثانوية للدور الثاني، وأيضا المواد الراسب فيها والتي يؤدي فيها امتحانات الدور الثاني.



واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024 بنسبة نجاح 81.3%



موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024



وأعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يوم 24 أغسطس الجاري وفقًا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الدور الثاني.



جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024



-السبت 24/8/2024: امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الدينية

-الأحد 25/8/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان مادة التربية الوطنية

-الإثنين 26/8/2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

-الثلاثاء 27/8/2024: امتحان مادة الاقتصاد، امتحان مادة الإحصاء

-الأربعاء 28/8/2024/ امتحان مادة الفيزياء، وامتحان مادة التاريخ

– الخميس 29/8/2024: امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

-السبت 31/8/2024: امتحان مادة الكيمياء، وامتحان مادة الجغرافيا

-الأحد 1/9/2024: امتحان مادة الديناميكا

-الإثنين 2/9/2024 امتحان مادة الجيولوجيا، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع، وامتحان مادة التفاضل والتكامل

-الثلاثاء 3/9/2024: امتحان مادة الاحياء، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق، وامتحان الإستياتيكا