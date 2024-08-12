حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - تقدم جامعة حلوان دليل الطلاب للتقديم للدراسات العليا بكليات جامعة حلوان على نظام ابن الهيثم لادارة الدراسات العليا وذلك حتى 1 سبتمبر 2024

حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا على الموقع

http://pgs.helwan.edu.eg/

ثم اختيار التقدم للدراسات العليا

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الرقم القومي او جواز السفر الخاص به والبريد الالكتروني وسيتم ارسال كلمة سر خاص بالدارس على الايميل للدخول على بيانات التسجيل

يقوم الدارس بادخال بيانات الدخول المرسلة الى البريد الالكتروني مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا.

يقوم الطالب بعد ذلك باستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.

#إدارة_الإعلام #جامعة_حلوان

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام

تابعنا ايضا على

https://www.helwan.edu.eg/.../news.../2024-08-12-07-09-34

https://www.instagram.com/helwan_un/p/C-j7rzZqbeB/...

تعرف على خطوات التقدم للدراسات العليا .. بجامعة حلوان pic.twitter.com/aLsNEupa19 — الصفحة الرسمية لجامعة حلوان (@Helwan_Un) August 12, 2024

...

https://www.linkedin.com/.../%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8...