رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - مدبولي: أعمال التطوير بما يتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين واستقطاب زوار أكثر

استعراض المسارات التي سيتم اتخاذها لحركة الدواب من الخيول والجمال فضلاً عن "الكارتات" وتنظيم عمل الباعة الجائلين بالمنطقة وفق محددات حضارية تتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، يرافقه السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والسيدة/ هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والدكتور/ محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي وزارة السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على إجراء هذه الزيارة، بعد الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة الأعمال المنفذة، وفق المستهدفات المطلوبة، بالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذبٍ رئيسية للسياحة الوافدة؛ الشغوفة دوماً بزيارة الأهرامات، واستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير المُنفذة على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة الأثرية، يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم واستقطاب زوار أكثر.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء جانباً من الأعمال المُنفذة والجارية لتطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام مصحوباً بشرح من السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حيث تم تفقد أعمال تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة ـ الفيوم، التي ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند افتتاح المشروع قريباً، إلى جانب تفقد مسار الدخول من هذه البوابات، وتهيئة سبل الراحة والأمان للزائرين، من مظلات، وأنظمة إضاءة حديثة، وتنظيم دخول الحافلات السياحية من هذه البوابات الجديدة، ثم التوقف في ساحات انتظار مخصصة تتسع لنحو 1000 سيارة وحافلة.

كما تم خلال الجولة التعرف على المسارات التي سيتم اتباعها لحركة الزوار داخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، والتي ستكون من خلال وسائل نقل كهربائية آمنة تراعي المعايير البيئية، وتتيح للزوار مشاهدة ممتعة لمعالم المنطقة خلال تنقلهم، إلى جانب استعراض المسارات التي سيتم اتخاذها لحركة الدواب من الخيول والجمال فضلاً عن "الكارتات"، وكذا تنظيم عمل الباعة الجائلين بالمنطقة، ليكون ذلك وفق محددات حضارية تتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة.

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير تشمل كذلك تحديث الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، بما يتضمن أيضاً إقامة مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية، وقاعات سينما، ومركز طبي، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، والعمل على اتاحة كل ما يحتاجه الزائر لجعل زيارته للمنطقة الأثرية بهضبة الأهرام تجربة مميزة.