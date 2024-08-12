الإذاعة المصرية تشارك في الحملة القومية للحفاظ على المياه التي ستطلقها وزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلن السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ترحيبه بموافقة الإذاعة المصرية على المشاركة فى الحملة القومية للمياه والتى ستنطلق فعالياتها خلال الأسابيع القادمة.

وأكد الدكتور سويلم أن مشاركة الإذاعة المصرية سيحقق زخما واسعا للحملة نظرا للانتشار الكبير لموجات الإذاعة التى يتابعها شريحة واسعة من المصريين.

ومن جهته أكد السيد الأستاذ/ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ترحيب الإذاعة بالمشاركة فى أنشطة الحملة إيمانا منها بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها من التلوث، وأكد نوار أن شبكات الإذاعة المصرية، ستشارك فى الحملة من خلال بث برامج وتنويهات إذاعية من خلال ٨ شبكات إذاعية منها إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام والشرق الأوسط بالإضافة إلى ١٢ محطة إذاعية إقليمية بما يساهم في إذاعة ونشر التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث.

جدير بالذكر أن التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والإذاعة المصرية قديم وأكمل هذا العام عشرين عاما وبهذه المناسبة فقد أهدت الوزارة لرئيس الإذاعة درع الوزارة تقديرا لجهود كل العاملين بالإذاعة خلال تلك السنوات.

وقد تم أمس بمقر الإذاعة إجراء قرعة لاختيار الفائزين في المسابقات الرمضانية التي تم بثها عبر موجات الإذاعة بشبكتى القرآن الكريم والبرنامج العام (مسابقة الماء في القران والسنة) و (مسابقة الميه حياتنا)، وأسفرت نتائج القرعة عن اختيار خمسة فائزين بكل مسابقة بإجمالي ١٠ فائزين لتسليمهم الجوائز التي تبلغ قيمتها ١٠ آلاف جنيه بما يعادل ألف جنيه لكل فائز، وأجريت القرعة بمبنى الاذاعة والتلفزيون بحضور دكتور محمد لطفى رئيس شبكة البرنامج العام والمخرجة نانيس أبو زيد والمعد أحمد القصبى والمذيعة نيفين حسنى ونائب رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار وفريق التوعية بوزارة الموارد المائية والرى.