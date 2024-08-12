وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:31 مساءً - د. منال عوض : 8 اجراءات فقط لاستخراج الرخص لاختصار الفترة الزمنية المطلوبة وإلغاء العقد المشهر والاكتفاء بسند الملكية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح ٢٦ يوماً عمل فى الحالات التى لايلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلي ٤٠ يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن تلك الاجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل علي تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران البناء والتشييد علي أرض المحافظات و زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .

وتوضح وزارة التنمية المحلية فيما يلي الاجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء :

أولاً : اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية :

-الاجراء الأول .. الطلب المقدم من المواطن إلي المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب ،، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

-الاجراء الثاني .. اعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية ( ادارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية ) واجمالي المدة اللازمة لانهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً .

-الاجراء الثالث .. إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام .

-ويصبح إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار بيان صلاحية الموقع هي ٢٠ يوماً.

ثانيا : اجراءات استخراج تراخيص البناء:

-الاجراء الاول .. تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له ، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس ، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين ، مع العلم بانه تم تحديد مدة ١٤ يوماً كحد أقصي لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين .

-الاجراء الثاني : مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يوماً .

-الاجراء الثالث .. قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص .

-الاجراء الرابع : مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لاصدار الترخيص ، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام .

-الاجراء الخامس : قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم .

-وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات اصدار تراخيص البناء هي ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين .