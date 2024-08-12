أوروبا تجدد ترحيبها بجهود مصر قطر والولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:32 مساءً - رحب بيان مشترك لقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بجهود مصر قطر والولايات المتحدة الأمريكية للسعى إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتحرير الرهائن فى غزة، وذلك فى بيان دعوا خلاله إيران إلى تجنب الإقدام على أى تصعيد فى المنطقة.

وتطرق البيان إلى جهود مصر وقطر والولايات المتحدة ، قائلاً : "عملنا مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد للحد من التوترات وإيجاد طريق للاستقرار ... ونشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، ومتحدون في التزامنا بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي".

وفيما يخص التحرك الإيرانى المحتمل ضد إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية ، طال البيان: إيران وحلفاءها، للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر بالشرق الأوسط، وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول في البيان الذى نشرته الحكومة البريطانية أن القتال يجب أن يتوقف الآن، وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، مشددة على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

وحمّل قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران وحلفاءها، مسؤولية "أي أفعال من شأنها تعريض هذه الفرصة لتحقيق السلام والاستقرار للخطر"، مشيرين إلى أنه لا مستفيد من التصعيد في الشرق الأوسط.