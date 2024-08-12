القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارات جوية على حى الصبرة جنوب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طيران الإحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.