نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: تعديل شهادات النجاح بإضافة درجتي الفيزياء لطلاب العلمي بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بديوان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان النظام والمراقبة، تعكف حاليا علي تعديل استمارات النجاح لطلاب الشعبة العلمية ( علمي علوم، علمي رياضة) المضاف لهم درجتين لمجموعهم، علي ان يتم ارسال الاستمارات الجديدة إلى المدارس فورا، ليحصل عليهم الطلاب.

واكدت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم، ستقوم بتعديل نتائج طلاب الشعبة العلمية، وما يترتب عليها من اثار سواء في تعديل استمارات النجاح أو إعادة ترتيب قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.