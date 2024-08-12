وزارة العمل : مبادرة ” سلامتك تهمنا ” للتوعية باشتراطات السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومكتب عمل الساحل ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا " والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مطحن قنديل ، كما نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة غرب ووسط القاهرة حملة توعية بمخاطر الحرائق وذلك بشارع المعز والغورية ،بحضور ١٤منشأة و ٨٤عامل ، وذلك عقب الاجتماع الطارئ لأصحاب محلات منطقة العتبة والموسكي عقب حدوث الحريق بمنطقة العتبة ، ياتى ذلك ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية ، وكذلك التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ،لمواجهة أي حوادث ، وأكد مدير المديرية استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل ، كما حاضر بالندوة اخصائي فيولا سامي مفتش سلامه وصحه مهنيه بمكتب عمل روض الفرج ، بحضور المهندس ضياء محمد مدير المطحن ، ومحمد يوسف وطه احمد من ادارة السلامه والصحه المهنيه ، كما شارك فى حملة التوعية هبه حسين إدارة السلامة والصحة المهنية ، والكيميائية داليا سعيد مدير المكتب غرب ووسط ، والكيميائية مروة جمال مفتش بالمكتب .