وزارة العمل : تعاون وتنسيق لخدمة أبناء محافظة المنوفية فى مجالات التشغيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 01:28 مساءً - استقبلت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، زيارة من النائبة سامية انسى عضو مجلس الشيوخ ، وذلك لبحث عدد من الموضوعات الهامة لأبناء المحافظة ، والاستجابة لطلبات أبناء المحافظة ، وتوفير فرص عمل لائقة لشباب المحافظة ، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل مفتشي المكاتب التابعة للمديرية ، في توفير الفرص لراغبي العمل ، وكذلك متابعة استلام العاملين بالمنشآت المختلفة على مستوى المحافظة ، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من المديرية وأجهزتها التابعة فى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتفعيل دور المكاتب والإدارات التابعة فى كافة ملفات العمل لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة ، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لهم وتحسين جودة الخدمات فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح سعد عبد الحميد ، مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ،ان تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة ، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمها التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، فى إطار سياسة وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة التنفيذية لخدمة أبناء محافظة المنوفية ، فى ضوء دور مديريات العمل كواحدة من أبرز أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها ، كما استجابت فورا للطلبات المقدمة ، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على أن الوزارة تسعى دائما للنهوض بالعمل وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب ، وتعمل على تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل المناسبة لراغبي العمل ، والاهتمام بصفة خاصة بذوي الهمم ..