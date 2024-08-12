نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- «التعليم» تعلن تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد إضافة درجتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء تعديل في نتائج الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اكتشاف خطأ في تصحيح امتحان مادة الفيزياء. يشمل التعديل إضافة درجتين لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي، وهو ما يتطلب أيضًا تحديث قائمة الأوائل وإعادة إعلان النتائج.

تفاصيل التعديل

إضافة درجتين:

تم اتخاذ قرار بإضافة درجتين لطلاب الثانوية العامة في شعبة علمي علوم لمادة الفيزياء. يأتي ذلك بعد أن تم اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي نماذج الامتحان.

تعديل النتائج:

بناءً على هذا القرار، تم تعديل درجات الطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) في الامتحان، وستُعلن النتائج المعدلة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الإجراءات المتخذة:

تعاون مع وزارة التعليم العالي:

تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين. الهدف هو ضمان حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

تحديث قائمة الأوائل:

بعد التعديل، سيتم تحديث قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 لتعكس النتائج الجديدة بشكل دقيق.

التأكيدات من الوزارة: